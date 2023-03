Lotto Park wel volledig open voor Union-Leverkusen?

Tegen Union Berlin had het plaats voor 15.000 fans, sommige vakken bleven gesloten. Mogelijk gaat het ganse stadion nu open. “Dat is een piste die we bekijken”, aldus CEO Philippe Bormans. “We moeten daarover nadenken en moeten ook nog samenzitten met Anderlecht. Die relatie is zeer goed, we zijn dichte buren, jullie zien dingen die er niet zijn. Deze wedstrijden tonen wel weer de noodzaak voor een nieuw stadion voor Union aan.”

Omdat Union Europa League speelt en Anderlecht maar Conference League is, heeft Union voorrang in het gebruik van het stadion. “Het is jammer dat Anderlecht zijn return niet voor de eigen fans kan afwerken, maar het is wat het is. Wij kunnen er niks aan doen”, aldus Bormans.

Bormans is blij met Leverkusen als tegenstander in de kwartfinale van Europa League. Sommige spelers hadden gehoopt op Juventus of Manchester United. “Maar die houden we dan voor de finale”, grapte hij.

De spelers van Union spelen zich in de kijker. Zal Bormans voor pakweg Boniface nu 20 à 25 miljoen euro vragen? “Ik plak er geen bedragen op”, sprak hij. “Heel wat van onze jongen spelen zich wel in de kijker, ze kunnen zich meten met de zware kalibers. Dat is zeer veelbelovend voor de rest van het seizoen en voor de rest van hun carrière.”