Annelies Verlinden laat zich verwennen in ‘Viva la feta’, maar dan kruipt het werk plots voor

In de tweede aflevering van ‘Viva la feta’ moeten gastheren Otto-jan en Jani ingrijpen als de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (44) op bezoek komt op het Griekse eiland Sifnos. De politica heeft het bij aankomst namelijk moeilijk om haar werk opzij te leggen. Jani en Otto-jan hebben daarom heel wat ontspanning in petto, maar zich compleet van het werk afzonderen, blijkt een uitdaging te zijn voor de minister. “Die zit in jouw stinkkamer problemen in België op te lossen”, klinkt het.