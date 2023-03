Worden leerlingen uit Herk-de-Stad de beste LEGO-bouwers van België?

Drie Herkse teams met kinderen tussen 12 en 14 jaar staan zaterdag 18 maart in de grote finale van de First LEGO League. Daarin presenteren de 23 beste schoolteams uit België en Luxemburg hun creatiefste LEGO bouwsels en hopen ze daarmee de Champions Award te veroveren.

De First Lego League is een wedstrijd die STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wil promoten bij jongeren om hen een kans te geven om hun talent op wetenschappelijk-technisch gebied te ontdekken. Dat doen ze door met LEGO robots te bouwen en te programmeren, of met LEGO zelf innovatieve bouwsels te bedenken. Op deze manier kunnen de jongeren een positieve attitude voor wetenschap en technologie laten ontwikkelen. De drie finalistenteams uit Herk-de-Stad komen allemaal uit de Sint-Martinusschool en krijgen de steun van leerkracht Davy Goorts.

“Sinds september zijn de kinderen van de teams Superflow, Brickheadz en LEMA zich hierop aan het voorbereiden” zo legt Davy Goorts uit. “Via de voorrondes van Hasselt en Leuven hebben ze een ticket gewonnen voor de BeLux-finale die in Genk plaatsvindt op zaterdag 18 maart. Voor hen een mooie beloning, want iedere vrijdagavond na de schooluren en tijdens de vakanties zijn ze in school geweest om tewerken aan de opdrachten.”

Deze wedstrijd bestaat immers uit verschillende onderdelen. Zo moesten de kinderen een robot programmeren die opdrachten kan uitvoeren op een speelveld. Bijvoorbeeld een handje omhoog duwen, energie-units verplaatsen, een windmolen laten draaien of waterrad in werking zetten. Voor iedere geslaagde missie zijn er punten te verdienen. Het programmeren gebeurt met speciale software zodat de robot tijdens de wedstrijd zelfstandig alle opdrachten kan uitvoeren.

Als tweede onderdeel moesten ze een innovatieproject uitwerken rond het thema “superpowered”. De leerlingen worden per team uitgedaagd om een oplossing uit te werken om het energieprobleem in de wereld aan te pakken. Team LEMA bedacht een energiebox om tijdens sporten, autorijden, wandelen en bewegen elektriciteit op te wekken. Team Brickheadz heeft een wipwap gemaakt waarbij ze al spelend hun gsm kunnen laden en Team Superflow koos voor een “human wiel” om al lopend hun laptop te laten werken.

“Op dit moment staan de kinderen te popelen om hun resultaten aan de jury te tonen. Ieder team heeft er immers hard aan gewerkt om samen dit project te realiseren. Zij zullen in Genk de jury proberen te overtuigen aan de hand van een presentatie over hun innovatieproject en de bouw van hun robot. Ook worden ze beoordeeld op de ‘core-values’. Ze mogen vertellen over hun belevenissen van de laatste maanden, zoals hoe ze leerden samenwerken, een poster maken, of een robot bouwen. Het zal ook gaan over hoe ze sociaal sterker werden door het oplossen van conflictjes en welke leuke en leerrijke momenten ze onthouden vanuit de First LEGO League. Ze zijn ook echt een hechte vriendengroep geworden door deze wedstrijd en ze zijn klaar om hun talent op wetenschappelijk-technisch gebied te laten zien. Het zou daarnaast heel mooi zijn als een van onze teams de felbegeerde Champions-Award zou winnen” zo besluit leerkracht Goorts. Ook voor hem wordt het een spannende zaterdag, want de drie teams uit Herk-de-Stad nemen het op tegen twintig andere teams uit Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg. len

Meer info op de Instagram-pagina