Eric Bocat wil tegen Seraing opnieuw aanknopen met overwinning: “De ontgoocheling van Mechelen is gepasseerd”

Met een thuiswedstrijd tegen Seraing krijgen de Kanaries zaterdag een uitgelezen kans op revanche na het VAR-debacle in Mechelen. “Aan die wedstrijd denken we niet meer”, verzekert Eric Bocat. “We zijn volledig gefocust op de wedstrijd tegen Seraing, die we absoluut willen winnen.”

Praten is niet bepaald de grootste kwaliteit van Eric Bocat. De Franse vleugelspeler spreekt liever met zijn voeten, op het veld. Tijdens de persconferentie van STVV houdt de 23-jarige het bij korte en diplomatische antwoorden. “We willen nog zoveel mogelijk punten pakken en bekijken het wedstrijd per wedstrijd”, opende Bocat met een huizenhoog cliché. “De afgelopen week hebben we goed getraind. We zijn volledig gefocust op de wedstrijd tegen Seraing. Die willen we absoluut winnen voor eigen volk. De drie punten zijn een must.”

De pijlsnelle Bocat kwam tegen Charleroi opnieuw in de ploeg nadat Aboubakary Koita hem even naar de bank had verwezen. De laatste weken is hij echter opnieuw de eerste keuze van Hollerbach op zijn linkerflank. “Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld en heb geduldig gewacht op mijn kans”, klinkt het. “Ik voel me ook goed in dit spelsysteem. Ik heb zowel verdedigende als aanvallende kwaliteiten. Als vleugelverdediger kan ik die allebei aan bod brengen.”

Over zijn eerste seizoen in STVV-shirt toont Bocat zich overigens tevreden. “Ik denk dat ik het er niet slecht vanaf heb gebracht. Maar ik kan zeker nog beter. Ik heb hier een contract voor drie seizoenen getekend en wil mezelf elk jaar verbeteren.”