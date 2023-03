Aantal fietsen gecontroleerd in zoektocht naar Simone Mariën: telkens dood spoor

De zoektocht naar de 80-jarige Simone Mariën uit Houthalen-Oost en haar fiets is letterlijk zoeken naar een spelt in een hooiberg. De vrouw vertrok donderdagvoormiddag met haar gewone fiets. Hoe ver ze is geraakt, is onmogelijk in te schatten waardoor het moeilijk wordt om een perimeter waarbinnen gezocht moet worden, te bepalen. “Er is geen richtlijn waarop de speurders zich kunnen baseren,” zegt Marijke Teunis, woordvoerder van het parket Limburg. “Elektrische fiets, leeftijd, een ervaren fietser, een doel voor ogen of niet. Al die factoren maken het onmogelijk om in te schatten hoe ver iemand kan fietsen.”

Vrijwilligers

Bij de politie zijn intussen wel al een aantal meldingen binnengekomen van een fiets die mogelijk beantwoord aan de omschrijving zoals die van Simone. “Al die meldingen worden nagegaan. Maar tot nu toe was het altijd negatief. Ook de fiets blijft dus spoorloos.” Sinds vanmorgen is wel duidelijk dat heel veel mensen meeleven met de familie van Simone en waar kan wil helpen. “Er komen meer en meer meldingen binnen van plekken waar de vrouw mogelijk werd gezien. Er begint duidelijk iets te bewegen. En dat kan de zoektocht enkel maar vooruithelpen. Mooi is ook om te zien dat er meer een meer mensen vrijwillig komen helpen zoeken. We vragen hun wel altijd om zich te melding bij de politie en gps-tracking aan te zetten. Op die manier kunnen de onderzoekers beter in kaart brengen waar al werd gezocht.”