Genkenaars riskeren 24 maanden cel voor ontmantelde plantage: “Wilde snel geld verdienen”

“Ik ben zo dom geweest. Ik had financiële problemen en ik wilde snel geld verdienen”, gaf de 33-jarige Genkenaar toe. Hij zat achter de cannabisplantage van 240 planten die in de ondergrondse ruimte van de garage aan zijn woning werd ontdekt. De politie kreeg eerder al een melding over een cannabisgeur rond het huis en besliste om op 21 september 2019 een kijkje te gaan nemen. Tijdens de huiszoeking sloegen twee mannen vanuit de garage op de vlucht. Zij waren bezig met opruimwerken omdat de plantage ondertussen ontmanteld was.

Auto uitgeleend

Een man kon ontkomen en werd nooit geïdentificeerd. Een andere man werd door de politie wel ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ herkend. Ook de Mercedes van de man stond bij de woning geparkeerd. In de auto lag zijn portefeuille met identiteitskaart.

Zelf zegt hij dat hij de auto had uitgeleend aan zijn 33-jarige vriend. “Compleet ongeloofwaardig, aangezien al zijn spullen nog in de auto lagen”, sprak de advocaat van de elektriciteitsmaatschappij, die een vergoeding vraagt voor de stroomdiefstal. “In de deurstijl van het voertuig lag een potje Mentos met daarin zegels en zegellint voor de elektriciteitskast. Het is duidelijk dat die man zich bezighield met de aftakking en dat de eigenaar van de woning het toeliet. Ze zijn dus allebei schuldig aan de diefstal.”

Daarvoor vraagt de raadsman een schadevergoeding van 11.000 euro. Ook de procureur is overtuigd van de schuld van beide Genkenaars en eist celstraffen van 24 maanden en boetes van 8.000 euro.

Vrijspraak

De advocaat van de 33-jarige Genkenaar vraagt een straf met volledig uitstel: “Hij heeft niets geoogst of verkocht. Dat blijkt uit de uitlezing van zijn telefoon. Hij heeft het gewoon geprobeerd en het is mislukt.”

De raadsman van de tweede beklaagde vraagt de vrijspraak. “De politie omschrijft mijn cliënt zeer vaag. Verder is er ook geen DNA van hem aangetroffen in de garage. Hij heeft enkel en alleen zijn bestelwagen uitgeleend, meer niet. Er kan niet boven iedere redelijke twijfel vastgesteld worden dat hij de persoon was die daar aan het opruimen was.”

Vonnis op 31 maart.