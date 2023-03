Tot 24 maanden cel voor Georgische tabaksdieven in Colruytwinkels

Drie Georgiërs zijn vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld voor 27 diefstallen bij diverse Colruytwinkels in Vlaanderen. In zeventien dagen tijd maakten ze voor 7.241 euro aan tabak buit.

De daders van 30 tot 38 jaar sloegen in september 2022 toe. Ze claimden naar hier gereisd te zijn om te werken als bouwvakker of fruitplukker. De realiteit bleek anders. Het trio schuimde Colruytfilialen af op zoek naar tabak van het merk Lucky Strike. Per twee gingen ze de winkel binnen, ze hielden telefonisch contact met elkaar en de derde kompaan wachtte buiten.

In Limburg pleegden de Georgiërs diefstallen in Beringen, Bree, Pelt, Lommel en Houthalen-Helchteren. Het was op die laatste plek dat twee van hen tegen de lamp liepen. De beveiligingsagent betrapte het duo op heterdaad. Het kwam tot een schermutseling, maar de politie kon de daders arresteren.

Uitstel

Met de hulp van camerabeelden, de uitlezing van hun gsm en onderzoek van gps-gegevens konden de speurders het traject van de dertigers in beeld brengen. Het opgepakte tweetal verblijft tot op vandaag in de gevangenis van Hasselt. Zij kregen elk 16 maanden cel met uitstel, uitgezonderd het deel dat ze al in hechtenis zaten. Ook draaien ze elk op voor 425 euro proceskosten. De derde dader is bij verstek veroordeeld tot 24 maanden cel effectief, 800 euro boete en de proceskosten. De rechtbank verklaarde ook drie gsm’s en een wagen (Daewoo) van de Georgiërs verbeurd.