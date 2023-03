Youtube en TikTok moeten beginnen investeren in Vlaamse content

Facebook, Instagram, YouTube en TikTok vallen voortaan onder de Vlaamse stimulusregeling, wat betekent dat ze moeten investeren in Vlaamse content. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, meldt minister van Media Benjamin Dalle.

De stimulusregeling werd in gelanceerd in 2014, om distributeurs Telenet en Proximus te verplichten om te investeren in Vlaamse programma’s. Onder meer de reeksen ‘De Bende van Jan de Lichte’ en ‘Black-Out’ kwamen op die manier tot stand.

De bijdrage wordt nu gevoelig verhoogd, voor de distributeurs van 1,6 euro tot 3 euro. Voor streamingplatformen als Netflix en Streamz verhoogt de bijdrage van 2 tot 4 procent van de omzet.

Betalen voor omzet

Grote videoplatformdiensten als Facebook, Instagram, YouTube en TikTok vallen voortaan onder de regeling. Ook zij betalen een percentage op hun omzet, dat varieert van 2 tot maximaal 4 procent.

Een andere vernieuwing is dat er niet enkel in series geïnvesteerd moet worden, het mag voortaan ook om films gaan.

De aanpassingen moeten samen zorgen voor een verdubbeling van de investeringen in Vlaamse films en series, maakt de regering zich sterk.