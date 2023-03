Ben Affleck onthult details over ongemakkelijk momentje met Jennifer Lopez tijdens Grammy’s

“Ik zag Trevor Noah, de presentator van de Grammy’s, aankomen en ik had zo iets van: oh my god. Ze waren ons aan het filmen, maar dat wist ik niet. Ik leunde tegen haar en zei: Zodra ze draaien, glijd ik van je weg en laat ik je naast Trevor zitten.” Daarop antwoordde Lopez heel duidelijk: “Je kan dat fucking beter niet doen.”

“Ik had een goede tijd op de Grammy’s. Mijn vrouw ging ernaartoe en ik dacht: er zal goede muziek zijn, het zal misschien leuk zijn”, zei Affleck waarna hij vertelde over de kritiek die hij gekregen had op zijn ‘resting bitch face’.

“Ze zeiden: Hij is dronken. Ik vond dat interessant. Want dan stel ik me de vraag of het al dan niet verstandig is om over je verslaving te praten want er is veel medeleven. Maar er is ook nog steeds een enorm stigma dat vaak nogal remmend werkt”, zei hij. Affleck worstelde in het verleden met alcoholmisbruik.