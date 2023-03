Naomi Campbell krijgt kritiek nadat ze (weinig subtiel) eigen rode loperbeelden fotoshopt

Hoewel wij stervelingen vaak jaloers zijn op topmodellen als Naomi Campbell en op hoe hun lichaam er ook na hun vijftigste nog uitziet, liggen de zaken voor henzelf blijkbaar anders. Een nieuwe reeks foto’s die Campbell op haar Instagram-pagina heeft gepost, laat uitschijnen dat zelfs het 52-jarige Britse model zich onzeker voelt over haar looks.

Zoals elk jaar was Naomi Campbell ook afgelopen zondag van de partij op de Vanity Fair afterparty van de Oscars in Hollywood. Daar worden naar goede gewoonte rode loperfoto’s gemaakt van de aanwezigen, die hun look en outfit vereeuwigen op het web. En die foto’s worden vaak achteraf ook door de celebs zelf gedeeld op sociale media.

Missie mislukt

Tot zover niets nieuws, ware het niet dat Naomi Campbell (52) besloot om te sleutelen aan die foto’s. Weinig subtiel, want de originelen zijn makkelijk te vinden op het internet. Dat ontging ook haar volgers niet, die hun ongenoegen niet onder stoelen of banken staken. Al uiten sommigen ook begrip, waarbij ze wijzen op de harde beautystandaarden in de modewereld, zeker voor modellen.

Hoe dat kiekje er precies uitziet? Wel, de gefotoshopte versie van het supermodel ziet er een stuk anders uit dan haar niet-gefotoshopte zelve. Lijntjes werden vervaagd, haar neus lijkt enigszins kleiner en – opvallend – haar huid ziet er plots een stuk lichter uit. Oordeel vooral zelf.

De bewerkte versie

Het origineel