Negen weken verkeershinder op Klaverblad door renovatie brug

“Tijdens de werken die negen weken zullen duren, moet het verkeer vertraagd over de pechstrook rijden. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 km/u in de werfzone”, aldus minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Maandag start de renovatie. Die is nodig om de levensduur en het rijcomfort te verhogen. In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 maart wordt de werfinstallatie geplaatst en dan wordt het verkeer dat van de E313 uit Antwerpen richting E314 naar Genk wil enkele uren omgeleid via afrit 26 bis. Ook tijdens de laatste vier dagen, van donderdag 18 tot zondag 21 mei, wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer.”

Bij gunstige weersomstandigheden worden de werken tijdens het verlengde weekend van Hemelvaart afgerond. “De waterdichting, de dienstpaden en de asfaltlaag worden vernieuwd”, aldus Peeters. “Door waterinsijpeling ontstaat op langere termijn betonrot en dat tast de stabiliteit en de levensduur van de brug aan. Na die werken worden de vangrails en de verlichtingspalen teruggeplaatst. Tot dan zal er dus tijdelijk geen verlichting zijn op de brug.”

Nieuwe technieken

Daarna worden de wegverharding en de waterdichting verwijderd en wordt een nieuwe waterdichting met beschermlaag en watergreppel aangebracht. “In het verlengde van de brug wordt het asfalt ook plaatselijk vernieuwd en daarom wordt de brug midden mei tijdens het Hemelvaartweekend volledig afgesloten. Om de hinder te beperken wordt deze brugrenovatie afgestemd op de werken aan de spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Ham en de spoorwegbrug over de E314 in Lummen richting Leuven”, besluit minister Peeters.

“Het is een relatief nieuwe brug die opgeknapt wordt, maar de werken zijn dringend nodig. Het wegdek heeft flink geleden onder het zware verkeer dat van vanuit Antwerpen richting Nederland rijdt” Sep Vandijck, Wegen en Verkeer Limburg

In 2012 werd het Klaverblad omgevormd tot een zogenaamde verkeersturbine. Woordvoerder Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg: “Het is dus een relatief nieuwe brug die opgeknapt wordt, maar de werken zijn dringend nodig. Het wegdek heeft flink geleden onder het zware verkeer dat van vanuit Antwerpen richting Nederland rijdt. Die beschadigingen hebben dus een effect op de waterdichtingslaag. Met nieuwe technieken worden de werken nu uitgevoerd.”

Renotec voert de werken aan de brug van het Klaverblad uit. De kostprijs bedraagt 500.000 euro.