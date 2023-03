Kylie Jenner verandert na meer dan jaar de naam van haar zoon: “We geloven dat Aire beter bij hem past”

Jenner onthulde in januari al dat zij en haar ex Travis Scott hun zoon Aire willen noemen. De baby werd op 2 februari 2022 geboren. Een aantal dagen na de geboorte maakte Jenner bekend dat hij Wolf heette. Echter zei ze een maand later dat ze toch een andere naam gaan verzinnen. “We voelden dat hij geen Wolf is”, zegt Jenner. In november 2022 biechtte de realityster op dat haar zoon officieel nog steeds Wolf heet.

Nu hebben Jenner en Scott dan toch een verzoek gestuurd om de naam van hun zoon te veranderen naar Aire. In het verzoek zeggen ze dat ze “spijt hebben van de originele naamkeuze van Wolf Jacques Webster en geloven dat de naam Aire beter bij de baby past”.

Knipperlichtrelatie

Jenner en Scott hadden vanaf 2017 een knipperlichtrelatie. Toen ontmoetten Jenner en Scott elkaar op het festival Coachella Valley. Al snel verwelkomden ze hun eerste kind Stormi, die op 1 februari 2018 werd geboren. In oktober 2019 gingen ze uit elkaar, maar bleven ze wel close voor hun dochter. In mei 2021 kondigde Jenner aan dat ze weer samen waren en een aantal maanden later klonk het dat ze hun tweede kind verwachtten.

Jenner deelde op sociale media veel foto’s van de groei van haar buik, in tegenstelling tot haar eerste zwangerschap, die ze zeer privé hield. Maar in november 2021 kwam Travis Scott in opspraak, doordat tien personen het leven lieten door verdrukking tijdens zijn concert op festival Astroworld. Toen bleef het een aantal weken stil op de Instagram van Jenner. In december 2022 gingen de twee opnieuw uit elkaar nadat Scott was vreemdgegaan met een Instagram-model.