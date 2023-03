Domenico Tedesco heeft zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekendgemaakt. Daarin was er geen plaats voor Bryan Heynen, Mike Trésor, Hans Vanaken, Axel Witsel en Dries Mertens. Onze Rode Duivels-watcher geeft tekst en uitleg in bovenstaande video: “Vreemde beslissing van Tedesco om niemand van de leider in België op te roepen.”