In 4D ontvangt Boorsem B zondag Uikhoven (hier in actie tegen Rekem) voor de match van het jaar. — © Fotomakers

In 4A kiest Bokrijk voor twee broers als trainersduo, in 4B staan de nummers drie en één tegenover elkaar, in 4C wordt het bikkelen om een stek in de top vijf en in 4D maakt Boorsem B zich op voor de match van het jaar. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)