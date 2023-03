Heis Sport, hier in actie tegen KMR Biesen A, werkt zaterdag in 3C de Bilzerse derby bij Belisia B af. — © Bart Borgerhoff

In 3A ontvangt de rode lantaarn de leider, in 3B springen de Lommelse én Peerse derby in het oog en in 3C staan de nummers drie en één tegenover elkaar. Membruggen bundelt volgend seizoen de krachten met Herderen-Millen tot Hesbania. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)