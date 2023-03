In 2B is Opglabbeek-Louwel de blikvanger van het weekend. In de heenronde (foto) eindigde de onderlinge derby op 1-0-winst voor Louwel. — © Bart Borgerhoff

In 2A staan twee onderlinge duels in de top vijf tegenover mekaar en gaat Herderen-Millen volgend seizoen in zee met Membruggen, in 2B zijn alle ogen gericht op de degradatiederby Louwel-Opglabbeek. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)