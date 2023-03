Anderlecht-doelman Bart Verbruggen behoort voor het eerst tot de Nederlandse selectie

Naast Verbruggen viert in doel Jasper Cillessen zijn terugkeer. Koeman’s voorganger Louis van Gaal nam de 63-voudig international niet mee naar het WK van eind vorig jaar in Qatar. Georginio Wijnaldum (AS Roma) maakt ook zijn rentree bij het Nederlands elftal, na een langdurige blessure. Noa Lang (Club Brugge) is er in vergelijking met het WK niet meer bij, Vincent Janssen (Antwerp) maakte vorige week zelf bekend te stoppen als international.

Selectie:

Doelmannen: Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg) en Bart Verbruggen (RSC Anderlecht).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) en Jurriën Timber (Ajax).

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool) en Wout Weghorst (Manchester United).