EERSTE PROVINCIALE. Belangrijke duels om behoud en kan Koersel weer spanning brengen?

In eerste provinciale is dit weekend de vraag of Weerstand Koersel bij machte is om leider Zepperen-Brustem punten af te snoepen? Het zou de spanning in de titelstrijd opvoeren, want achtervolger Achel mag normaal geen problemen kennen met rode lantaarn Hechtel. Alken-Herkol en Zonhoven-Meeuwen zijn belangrijke duels voor de degradatie. Ook Helson zou best wat pakken in Herk-de-Stad. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc )