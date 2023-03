OPROEP. Ben of ken jij een alleenstaande ouder?

Dinsdag 21 maart is het de Dag van de Alleenstaande Ouder, en zo hebben we er in dit land maar liefst 489.175. Uit onderzoek van Bristol blijkt dat het voor alleenstaande ouders moeilijker is om de thuissituatie te combineren met werk. “De grootste uitdaging aan het alleenstaande moederschap, vind ik het nieuwe ritme zoeken”, zegt Ellemieke Vermolen, de ex van Sergio Herman in een persbericht van Bristol. “Je leven moet plots meer structuur krijgen. Wat er voor mij het meest veranderde, was dat ik fulltime moest gaan werken.”