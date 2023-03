Xavier Siméon wordt Motorcycle Manager bij Zelos: “Het is een druk programma, maar ik heb er zin in”

Eind vorig jaar zette Siméon een punt aan zijn carrière op het hoogste niveau, en intussen heeft hij een nieuwe job beet. Hij werd vrijdag benoemd tot Motorcycle Manager bij Zelos. Siméon wil zijn ervaring doorgeven aan jonge talenten als Barry Baltus (Moto2) en Lorenz Luciano (MotoGP Rookies Cup/European Talent Cup). Hij zal een coachende rol hebben bij de Belgian Motorcycle Academy (BMA).

“Doorheen de jaren heb ik veel ervaring kunnen opbouwen”, zei Siméon in een reactie. “Die ervaring wens ik nu door te geven aan onze nieuwe generatie piloten. Zowel Barry en Lorenz, als de kinderen van de Belgian Motorcycle Academy, iedereen komt aan bod. Tegelijkertijd blijf ik mijn winkel van Jeff de Bruges in Andorra beheren. Het is een druk programma, maar ik heb er zin in. Het Zelos-team is zeer ambitieus en heeft altijd nieuwe, hoopvolle projecten. Samen zullen we er alles om doen om mooie resultaten te behalen.”

Siméon werd in 2021 wereldkampioen endurance (uithouding) en schreef twee keer de 24 uur van Le Mans op zijn naam (in 2021 en 2022). In 2018 nam hij deel aan het WK MotoGP, de koningsklasse van het WK motorsport, waarin hij op een Ducati 27e werd met 1 WK-punt. Daarvoor was hij acht seizoenen actief in de Moto2. Daarin won hij een wedstrijd, de Grote Prijs van Duitsland in 2015.