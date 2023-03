Debutanten winnen Milaan-Sanremo zelden of nooit, maar weinig debutanten zijn zo goed als Arnaud De Lie (21). Cipressa, Poggio, 300 kilometer… Et Alors? Zelfs zijn eerste Monument rijdt De Lie niet om de hoop te vullen. “Leren is één ding, maar als je kan winnen, moet je het ook doen.”