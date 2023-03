Drugsdealer in cel na controle in buurt van chirolokaal in Ham

Inspecteurs van de politie merkten ter hoogte van de lokalen in Ham twee jongeren op. Tijdens de controle kwam er nog een auto aangereden. Een tweede politieploeg kon de wagen controleren. Er zat drugs in. Daarom volgde een huiszoeking, waar een aanzienlijke hoeveelheid xtc, ketamine en cash in beslag werd genomen. Er zijn twee pv’s opgesteld voor dealen in verdovende middelen. De twee verdachten werden bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Een persoon werd aangehouden. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden.

Overlast

Ook op andere locaties in de politiezone werden overlastcontroles uitgevoerd: ter hoogte van de COR in Koersel, OC De Buiting in Beringen, het Binnenhof in Tessenderlo en ’t Vlietje in Ham. Er werden vier pv’s uitgeschreven omdat voertuigen niet voldeden aan de technische eisen, drie pv’s voor sluikstorten, twee pv’s voor het gebruiken of bezitten van verdovende middelen, één pv voor het negeren van een verbodsbord en één pv voor het gebruiken van de gsm achter het stuur. (mm)