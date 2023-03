Dieven stelen op klaarlichte dag hond bij gezin: “Weten niet of hij ooit ontwaakt is uit zijn coma” — © KameraOne

Twee mannen hebben in Vietnam een heftige diefstal gepleegd. Op klaarlichte gingen ze aan de haal met de hond van een gezin, die op basis van de bewakingsbeelden net voordien leek te zijn verdoofd of gedrogeerd. De politie is nog op zoek naar de daders.

Van enige aarzeling was er bij de dieven geen sprake. Toen ze aankwamen bij de woning en een van de mannen richting de poort wandelde, ging alles bijzonder snel. De verdachte opende de poort, wandelde langs de eigenares van het huis en stapte onmiddellijk richting de viervoeter. De hond lag op dat ogenblik al op de grond en werd zonder problemen meegenomen door de dief.

De echtgenoot van de vrouw probeerde met zijn motor nog de achtervolging in te zetten, maar tevergeefs. Het gezin signaleerde de diefstal bij de lokale politie. “Vroeger gebeurden hondendiefstallen enkel ’s nachts, nu zelfs op klaarlichte dag”, vertelde hij. “Mijn familie is verdrietig. We weten niet of hij ooit ontwaakt is uit zijn coma.” De politie probeert aan de hand van de camerabeelden de dieven op te sporen.

Hondendiefstallen zijn in Vietnam een ware plaag. De dieren worden er in zakken gestoken om uiteindelijk als vlees te worden verkocht aan slagers.

