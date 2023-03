DERDE AFDELING. KVK-derby tussen Wellen en Beringen, zet Schoonbeek-Beverst eerste stap richting behoud?

Doelman Wouter Mensch (KVK Wellen) pakt in de derby tegen Beringen zijn eerste minuten van het seizoen. — © Raymond Lemmens

Wellen en Beringen strijden in de ‘KVK-derby’ om drie belangrijke punten. Termien ontvangt ploeg-in-vorm Zwarte Leeuw. Schoonbeek-Beverst - Wijgmaal is een kelderduel tussen twee ploegen die respectievelijk de laatste zeven en negen duels niet konden winnen. Pelt trekt naar het twee plaatsen hoger geklasseerde Sint-Lenaarts. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gesi/gsb/jmu)