Standard verlengt contract van Nathan Ngoy (19)

De 19-jarige verdediger verlengde zijn verbintenis bij de Rouches tot 2026. Zijn vorige contract liep af op het einde van dit seizoen. Ngoy maakte in 2019 de overstap vanuit de jeugd van Anderlecht en is bezig aan zijn tweede seizoen in de A-kern van Standard. Onder Ronny Deila begon hij als basisspeler aan het seizoen, maar zijn progressie werd afgeremd door een hardnekkige blessure aan de hamstring die hem nu al een halfjaar aan de kant houdt. Begin volgende maand zou hij in principe de trainingen kunnen hervatten.