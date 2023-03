Khloé Kardashian brengt fans in de war met raadseltjes na liefdevolle boodschap voor ex

Het is niet gemakkelijk om de liefdesperikelen van de Kardashians bij te houden en als ze ook nog eens cryptische boodschappen strooien op sociale media is het al helemaal niet meer te volgen. Zo ook bij Khloé Kardashian, die enkele dagen geleden nog haar ex Tristan Thompson in de bloemetjes zette maar nu een bocht van 180 graden neemt.

De relatie tussen basketballer Tristan Thompson en Khloé Kardashian liep al even geleden op de klippen na overspel van de sportman . Toch zette de realityster recent haar ex in de bloemetjes op sociale media.

Thompson, die twee kinderen heeft met Kardashian, was afgelopen maandag jarig en dat liet de realityster niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo wenste ze hem een fijne verjaardag en noemt hem de beste vader. Ook liet ze haar waardering blijken voor zijn “liefde, aandacht, gekke dansjes, knuffels, autoritjes en rituelen voor het slapengaan” voor de kinderen. “Dit betekent meer dan je ooit zal weten.”

Ondanks dat ze in hetzelfde bericht ook subtiel verwees naar zijn overspel met het zinnetje “mijn verjaardagswens voor je is dat je blijft hunkeren naar verandering, genezing en transformatie. Wees sterk, wees aardig, wees geduldig en wees vrij”, zagen fans er ook een nieuwe toenaderingspoging in.

Maar niets is minder waar: amper twee dagen later postte ze enkele cryptische berichten op een geheel andere toon. “Na alles wat ik heb meegemaakt, heb ik nog steeds een goed hart, zelfs als mensen het niet verdienen”, klonk het toen.

Om nadien meteen weer volop de kaart van de liefde te trekken met enkele zeemzoete quotes. Het deed fans zodanig twijfelen over het nu precies zat dat de 38-jarige moeder reageerde met opnieuw een Instagram-story. “Single zijn en liefdescitaten posten om mensen in verwarring te brengen, is een ander niveau van plezier”, sloot ze af met een knipoog. “Liefde is zoveel meer dan een relatie.”

Kunt u nog volgen? Haar fans in ieder geval niet. Zij gokken dat de realityster nog steeds vrijgezel is.