OPROEP. Ben jij op zoek naar een rusthuis? Vertel jouw verhaal

LEES OOK. Waarom de rusthuizen in Limburg (opnieuw) zo goed als volzet zijn

De wachttijden in sommige rusthuizen kunnen oplopen tot zes maanden. De situatie in onze provincie is nijpender vanwege een beperkter aanbod en een snellere vergrijzing. Wij willen een reportage maken met mensen die problemen hebben om een woonzorgcentrum te vinden voor een familielid. Wil u meewerken aan een artikel voor deze krant? Bezorg ons dan uw gegevens zodat we u kunnen contacteren.

LEES OOK. “Het aanbod in Limburgse rusthuizen is veel te beperkt”