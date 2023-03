Net zoals Leonardo DiCaprio een lief dat 20 jaar jonger is? “Ik vind het een beetje vies”

Leonardo DiCaprio werd onlangs gelinkt met niemand minder dan Vlaams topmodel, Rose Bertram (28). De twee zouden meerdere keren samen gezien zijn in Parijs. Ook de dag na de Oscars, waarop DiCaprio te gast was, zou Rose gespot zijn in Los Angeles.

Maar wat vindt onze jeugd van Leo’s liefdesleven? “Ik vind het een beetje vies als je met iemand date die ouder is”, zegt Lara (20). “Sorry, niets voor mij.” Volgens Victor (18) is het geen belangrijk issue, maar zijn er wel grenzen: “Als ze van elkaar houden mag dat allemaal, maar in het algemeen vind ik het een beetje raar als het leeftijdsverschil te groot is.”

Zouden jongeren zelf in een relatie stappen met zo’n leeftijdsverschil? “Ik zou sowieso een relatie willen met iemand die ouder is”, vertelt Noa (18). “Jongens hebben een soort van mentale achterstand”, lacht ze. Ook Rayane (17) sluit zich daarbij aan: “Ik heb een limiet van vijf jaar ouder, jongere jongens vind ik zo kinderachtig.”

Dan hebben we nog een laatste vraag: met welke bekendheid zouden ze op date willen? “Met Emma Watson uit Harry Potter!”, zegt Mustafa (18). Voor Noa (18) is dat James Stokes uit Outer Banks: “Dat is echt een mooie man.”