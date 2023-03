Italiaanse regering wil brug bouwen tussen Sicilië en vasteland

De regering van premier Giorgia Meloni heeft donderdagavond een decreet goedgekeurd, dat “dringende maatregelen voor de aanleg van een stabiele verbinding tussen Sicilië en Calabrië” voorziet. Het parlement heeft nu twee maanden de tijd om die beslissing om te zetten in een wet.

Momenteel kan Sicilië enkel met een veerboot of een vliegtuig worden bereikt. In het verleden hebben verschillende Italiaanse regeringen wel al gesproken over de mogelijkheid om een brug te bouwen over de Straat van Messina, de zeestraat tussen de Zuid-Italiaanse regio Calabrië en Sicilië. Maar in de praktijk is nooit iets terechtgekomen van die plannen. Tegenstanders vonden het project overbodig en ook riskant, vanwege het aardbevingsgevaar in de regio.

Ook nu stuiten de plannen op grote weerstand. In reacties wordt de brug afgedaan als geldverspilling. Milieuorganisaties wijzen ook op de “extreem hoge ecologische en financiële kosten”.

Minister van Infrastructuur Matteo Salvini, van de rechts-populistische partij Lega, spreekt evenwel van een “historische dag, niet alleen voor Calabrië en Sicilië, maar voor heel Italië.” Na talloze discussies zou Sicilië eindelijk worden verbonden met het Italiaanse vasteland en Europa, klinkt het.