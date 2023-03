Klas 3A1 van Sint-Jan uit Lommel mag een dagje knuffelen met dieren op school

Lommel

Donderdag 16 maart werden de winnaars van Limburgse kleurwedstrijd ‘Producten en hun streken’ bekendgemaakt. Hoofdwinnaar werd het derde leerjaar (3A1) van de basisschool Sint-Jan uit Lommel. “De kinderen hebben de tekeningen ingekleurd met technieken die in de loop van het schooljaar aangeleerd werden. Hierdoor hadden we toch wel mooie en speciale tekeningen”, vertelt juf Els Mangelschots (48). “Ook hebben we alle tekeningen besproken in de klas. De kinderen hebben er iets heel creatief van gemaakt. Ik ben echt een heel trotse juf. Ze waren dan ook heel blij dat we gewonnen hadden. Als winnaars kregen we de mobiele zorgboerderij Tinteltuin op bezoek. Een fel gekleurde caravan vol dieren stopte aan onze school. Onze klas krijgt ook nog een educatief boerderijbezoek en een moestuinbak.” (nma)