Glenn Martens en Jean Paul Gaultier werken opnieuw samen en gaan voor optische illusies

De nieuwe samenwerking, opnieuw een ready-to-wear collectie, draait allemaal om optische illusies. Zo geeft de gebreide mesh-kleding een trompe l’oeil-indruk van jeansjasjes gemixt met matrozenhemden. Of kanten lingerie die als het ware lijkt te drijven op onderjurken. Nog een effect? De schijnbare combinatie van wijde broeken en smalle rokken.

LEES OOK:

Om maar te zeggen: de modehuizen spelen via hun prints met de werkelijkheid. De collectie is vanaf vrijdag/vandaag te vinden in de webshops van onder meer Jean Paul Gaultier en Y/Project. Voor een T-shirt betaal je ongeveer 320 euro, de prijs voor een jas kan oplopen tot bijna 1.300 euro.