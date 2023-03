‘Wednesday’-actrice Jenna Ortega krijgt kritiek van regisseur: “Onprofessioneel”

Ortega werd op enkele maanden tijd snel naar het absolute sterrendom gekatapulteerd. Wednesday, gebaseerd op het personage uit The Addams Family, is een wereldwijde hit. Maar hoe uitbundig en enthousiast de actrice in de media is, hoe moeilijk het werken met haar op de set is. Steven DeKnight kan erover meespreken. Hij ondervond aan den lijve het echte karakter van Ortega. Op Twitter noemde DeKnight de Amerikaanse actrice onder meer ‘jong en onervaren’. Ze zou zich volgens hem ook bijzonder onprofessioneel hebben gedragen tijdens het inblikken van de serie.

Ook zou de actrice haar tekst geregeld aanpassen, waardoor andere acteurs in problemen komen omdat de dialogen niet meer kloppen. “Ik vind het fijn om met acteurs te discussiëren over hun tekst, maar soms hebben ze geen volledig beeld van waar het verhaal naartoe gaat”, aldus de Hollywoodproducer. “Ach, ze is jong. Misschien weet ze gewoon niet beter. Maar ze moet zich wel afvragen hoe ze zich zou voelen als de showrunners in interviews zouden vertellen dat ze moeilijk is om mee samen te werken.” DeKnight bestempelde het gedrag van Jenna Ortega ook nog als ‘toxisch’. De reactie van de regisseur komt er nadat Ortega openlijk kritiek zat te geven in interviews op de scripts. Volgens DeKnight is dat dom. “In deze industrie is het geen goed idee om je collega’s te kijk te zetten.”