Back to the nineties: modemerk Supreme lanceert eigen Tamagotchi

Ben je een kind van de jaren negentig, dan is de kans groot dat je dit artikel vol nostalgie hebt opengeklikt. In een tijd van smartphones en andere technologische hoogstandjes voert de term Tamagotchi ons terug naar simpeler tijden, toen schermen nog geen kleur vertoonden en we nog tijd hadden voor nutteloze dingen. Ook modemerk Supreme blijkt niet vies van een beetje nostalgie.

De hele lente- en zomercollectie van dat merk staat in het teken van de jaren negentig, met een Kurt Cobain-trui, oversized jassen en, jawel, een eigen versie van de Tamagotchi. Of beter gezegd: drie eigen versies, want het gadget komt in een gele, roze en grijze legerprint.

Voor zij die niet in de jaren negentig geboren zijn en geen idee hebben van wat een Tamagotchi precies is, geven we graag een introductie. Het kleine, eivormige apparaatje huist een persoonlijk huisdier waar je als eigenaar zo goed mogelijk zorg voor moet dragen. Meer is het niet, maar als kind was het gadget goed voor uren spelplezier. En zelfs voor volwassenen kan het therapeutisch werken.

Zoals steeds het geval is met Supreme-gadgets, ligt de verkoopprijs van hun versie wel boven de prijs van de originele Tamagotchi. Waar je tegenwoordig voor zo’n 25 euro een normale versie op de kop kan tikken, betaal je voor de editie van Supreme 50 euro. Je kan het hebbeding vinden in hun webshop.