Herk-de-Stad

De kinderen van vrije basisschool De Schuit in Schulen (Herk-de-Stad) hebben vrijdagochtend het startschot gegeven voor de zwerfvuilactie van Limburg.net. In heel Limburg – zelfs in Herstappe – en ook in Diest gaan in totaal meer dan 20.000 vrijwilligers de baan op om zwerfvuil te verzamelen.