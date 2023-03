De ‘smile’ van Dimitri Van den Bergh is helemaal terug, met dank aan wat nuttig advies van een Nederlandse collega

Geen tweede finale in de Premier League voor Dimitri Van den Bergh. ‘The DreamMaker’ verloor in de halve finale in Nottingham van Gerwyn Price na een bijzonder hoogstaande partij. Maar wat opviel: de ‘smile’ van Van den Bergh was terug. Met dank aan wat Nederlands advies, zo blijkt.

De Belgische nummer 10 van de wereld gooide 100.95 gemiddeld tegen de gewezen wereldkampioen. Van den Bergh miste op een haar na enkele hoge finishes en moest - na een 156 finish van ‘The Iceman’ - met 6-4 de duimen leggen tegen de Welshman. Brute pech dus voor onze landgenoot, maar wel het bewijs dat zijn mindere wedstrijden van eerder deze week slechts een momentopname waren. In de kwartfinale had hij namelijk gewonnen van Nathan Aspinall, dankzij een 126 finish op de bull.

Maandag kon Van den Bergh zich niet plaatsen voor de vijfde manche van de European Tour, wel voor de zesde. Daarbij liet hij gemiddeldes van in de 70 noteren, ver beneden zijn standaard.

“Ik had een slopende week achter de rug met de UK Open en de Premier League in Exeter, maar het enige wat ik kan doen is sterker terugkomen, want ik weet dat ik heel goed speel”, aldus Van den Bergh bij de PDC. “Ik ben een van die spelers die gelooft dat het gaat om hoe je terugkomt van tegenslagen. Wat je ook voorgeschoteld krijgt, je moet leren hoe je die uitdaging overwint en als je dat doet, weet je dat je een sterkere speler wordt.’’

Daarbij houdt de Antwerpenaar advies van collega Dirk van Duijvenbode in het achterhoofd. “Er zijn nog steeds momenten waarop je weet dat je onder druk komt te staan”, klinkt het. “Maar als ik nu nerveus word, glimlach ik gewoon. Dat heb ik geleerd van Dirk van Duijvenbode. Hij zei me: Ik heb me laten vertellen dat als je zenuwachtig bent, je moet glimlachen. Dat haalt veel spanning van je lichaam af. Dat is wat ik doe. Ik leer gewoon van andere mensen. Het gaat erom dat ik mijn best doe, meer kun je niet doen.”

Van den Bergh had donderdag overigens groot nieuws te melden. ‘The DreamMaker’ presenteerde zijn nieuwe Generation Two-pijlen van Target aan de wereld.

