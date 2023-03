Gestegen energieprijzen, duurdere winkelkarren, hoge huurprijzen? Daar heeft Peter Clerckx (58) geen last van. Al tien jaar leeft hij zowat zonder inkomsten en zonder uitgaven. Kortom: zonder geld. “Mijn identiteitskaart is geblokkeerd, ik kán zelfs geen bankrekening meer openen. Maar eerlijk: ik voel me rijker dan ooit.”