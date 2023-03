Braziliaanse president Lula ontmoet Xi Jinping tijdens bezoek aan China

Het wordt het eerste bezoek aan China voor de Braziliaanse leider sinds hij aan het hoofd van het Latijns-Amerikaanse land kwam te staan.

China is de grootste handelspartner van Brazilië, zo kwam de bilaterale handel vorig jaar uit op 152,6 miljard dollar terwijl die met de VS goed was voor 88,8 miljard.

In zijn inaugurele rede voor het Congres had Lula al beloofd dat hij de “Zuid-Amerikaanse integratie” nieuw leven zou inblazen en de dialoog met de Verenigde Staten, Europa en China opnieuw zou versterken. Op die manier wil hij komaf maken met het internationale isolement van Brazilië, een erfenis van zijn extreemrechtse voorganger Jair Bolsonaro.