Gekibbel in de Kamer over behandeling van onwettige pensioenbonussen oud-voorzitters

Als het van de liberalen afhangt, dan gaan oud-kamervoorzitters Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA) niet in dezelfde zak als de oud-ambtenaren voor de onwettige pensioenbonussen. Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) stelt voor om die twee regelingen apart te behandelen. “Je moet al heel selectief lezen om dat onderscheid per se te willen maken”, zegt een lid van het bureau van de Kamer.