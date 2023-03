“Mijn manege werd plots een slagveld”: boer Raphaël reageert op moeilijke situatie in ‘Boer zkt vrouw’

Drama op de boerderij van Raphaël (26) in ‘Boer zkt vrouw’. Nu de boer een voorkeur lijkt te hebben, hebben twee dames besloten om hun koffers te pakken. De situatie was zo ongemakkelijk dat presentatrice Dina Tersago zelfs moest tussenkomen. In ‘TV Familie’ reageert boer Raphaël op de spanningen.

Jolyn en Katrijn kunnen duidelijk niet lachen met het feit dat boer Raphaël een voorkeur lijkt te hebben voor Jasha. Toen ze vermoedden dat hij de nacht met haar had doorgebracht, besloten ze hun koffers te pakken en wilden ze naar huis gaan. Wat volgde, was een groepsgesprek met Dina Tersago om de gemoederen te bedaren.

In TV Familie reageert de boer nu zelf op wat er toen gebeurde en wat we kunnen verwachten van de volgende aflevering. “Het zal allemaal ontploffen. Dat kan ik niet ontkennen, want dat heb je al gezien in die vooruitblik”, zegt hij. “Ja, het wordt nog heel heftig.”

Volgens Raphaël loopt het diezelfde avond namelijk nog helemaal uit de hand. “De jaloezie neemt serieus de bovenhand en mijn manege werd plots een slagveld. Wat ik nog altijd enorm spijtig vind. Ik denk dat we allemaal volwassen genoeg zijn om dingen te kunnen plaatsen.”

Of de dames nu werkelijk naar huis gaan, weten we pas in de nieuwe aflevering van komende zondag.