Sportman Matthieu Bonne vertrekt vol vertrouwen naar VS voor recordpoging: “Ik blijf gewoon op mijn Belgisch ritme”

Sportman Matthieu Bonne vertrekt vrijdag vol vertrouwen naar de VS voor zijn nieuwe recordpoging. Daarbij wil hij vierduizend kilometer fietsen in een week tijd. De West-Vlaming fietst zijn kilometers in Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona.

Bonne heeft al een reeks straffe prestaties op zijn naam staan. Zo liep hij al de Marathon des Sables en zwom hij het Kanaal over. In september 2020 was hij de eerste die non-stop de volledige Belgische kustlijn afzwom. Vorig jaar in mei werkte hij een reeks triatlons af op de Canarische Eilanden. Deze keer wil Matthieu vierduizend kilometer fietsen in een week tijd. Om dat doel te bereiken moet Bonne naar eigen zeggen twintig uur per dag fietsen tegen een gemiddelde snelheid van dertig kilometer per uur, zeven dagen op rij.

Vol vertrouwen en goed voorbereid vertrekt de West-Vlaming vrijdag naar de Verenigde Staten. “Ik heb er enorm veel zin in. Ik voel me goed, mijn lichaam voelt goed aan en ik heb weinig stress. Als voorbereiding heb ik twee weken geleden in zeven dagen tijd 2.000 kilometer gefietst. Vorige week heb ik nog een grote training gedaan en nu zit ik in een totale rustfase.”

Bonne vertrekt bovendien niet toevallig vrij laat naar de VS. “Omdat ik zo weinig zal slapen tijdens de recordpoging, 3.20 uur per 24 uur, is het niet nodig om over te schakelen op Amerikaans ritme. Ik blijf gewoon op mijn Belgisch ritme.”

De West-Vlaming gaat maandag van start met zijn recordpoging.