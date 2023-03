LIVE. Pogacar, Van Aert of toch Philipsen: wie wint Milaan-Sanremo?

Om iets voor 10 uur weerklinkt in de buurt van Milaan het startschot van het eerste monument van het wielerseizoen: Milaan-Sanremo. Ontbinden Pogacar, Van Aert en andere Alaphilippes hun duivels op de Cipressa en de Poggio? Of kan een sterke sprinter à la Philipsen op de Via Roma bikkelen om de zege? Het antwoord kennen we omstreeks 17 uur. Volg het hier live.