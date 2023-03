Slecht nieuws voor Albert Sambi Lokonga? Patrick Vieira krijgt de bons bij Crystal Palace

Crystal Palace heeft vrijdag coach Patrick Vieira aan de deur gezet. Dat maakte de Premier League-club bekend op haar website. De 46-jarige Fransman was sinds de zomer van 2021 T1 op Selhurst Park, maar kreeg zijn team de voorbije maanden niet meer op de rails. Palace kon in 2023 nog niet winnen.

Vieira en co belandden zo in een vrije val in het klassement. De club is momenteel twaalfde, met 27 punten na 27 speeldagen. De voorsprong op Bournemouth, dat als achttiende op de eerste degradatieplaats staat, bedraagt slechts drie punten.

Albert Sambi Lokonga kwam de Londense club in de winter versterken, op huurbasis van koploper Arsenal. Onze landgenoot ontpopte zich snel tot basisspeler, maar kreeg het negatieve elan ook niet gekeerd. Zondag wacht voor Sambi Lokonga in de competitie een terugkeer naar Emirates Stadium.

Vieira kende als speler een indrukwekkende carrière bij AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milaan en Manchester City. Vooral bij de Gunners maakte hij jarenlang indruk op het middenveld. Met Frankrijk werd hij ook wereld- en Europees kampioen. Als trainer loopt het echter moeizaam. Crystal Palace was zijn derde klus als T1 na New York City (2016-2018) en Nice (2018-2020). Bij de Franse club kreeg hij in december 2020 ook al eens zijn ontslag.