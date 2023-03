Basketbalicoon Michael Jordan wil van zijn NBA-team af en onderhandelt over (peperdure) overname

Superster Michael Jordan is in gesprek om zijn meerderheidsbelang bij NBA-team Charlotte Hornets van de hand te doen. Dat berichtte ESPN donderdagavond.

De zestigjarige Jordan is sinds 2010 meerderheidsaandeelhouder van Charlotte, maar voert momenteel onderhandelingen met een groep onder leiding van zakenmannen Gabe Plotkin en Rick Schnall. Een akkoord is er nog niet, maar de twee hebben de ambitie om de nieuwe mede-eigenaars van de Hornets te worden. Plotkin is momenteel al minderheidsaandeelhouder bij de club, Schnall bezit aandelen bij de Atlanta Hawks.

De waarde van Charlotte ligt volgens een studie van Forbes op 1,7 miljard dollar (1,6 miljard euro). Jordan zou een minderheidsbelang in de club willen behouden. De basketballegende betaalde in 2010 275 miljoen dollar (258 miljoen euro) om hoofdaandeelhouder te worden. Onder zijn leiding kwamen de Hornets niet verder dan drie deelnames aan de play-offs.

Denver verzekert zich van de play-offs

Denver heeft zich donderdag als tweede ploeg geplaatst voor de play-offs in de NBA. De Nuggets wonnen met 100-119 van Detroit en zijn zo als eerste ploeg in het westen zeker van de play-offs. Eerder kwalificeerde Milwaukee zich al in het oosten. De Bucks verloren donderdag verrassend met 123-139 van Indiana.

Denver holde al een tijdje achter de kwalificatie voor de play-offs aan. Na vier nederlagen hielp sterspeler en tweevoudig MVP Nikola Jokic de Nuggets aan de zege in Detroit. Hij tekende voor 30 punten, 10 rebounds en 9 assists. Jamal Murray was met 19 punten en 10 assists een uitstekende luitenant.

Denver staat op kop in de Western Conference met 47 overwinningen tegenover 23 nederlagen. Sacramento volgt met 42 zeges en 27 nederlagen. De Kings wonnen donderdag met 96-101 bij Brooklyn. Domantas Sabonis (24 ptn en 21 rebounds) was de uitblinker. Sacramento is hard op weg om zich voor het eerst sinds 2006 te plaatsen voor de play-offs.

Nummer vier Phoenix maakte een einde aan een reeks van drie nederlagen tegen Orlando (116-113). Bij afwezigheid van de aan de enkel geblesseerde Kevin Durant blonk het collectief uit bij de Suns. Vijf spelers haalden op z’n minst vijftien punten.

In het oosten zorgde Indiana voor een verrassing door, zonder sterspeler Tyrese Hailburton, te gaan winnen bij Milwaukee. Andrew Nembard (24 ptn) en Aaron Nesmith (22 ptn) waren de topschutters bij de Pacers. Zes spelers haalden tien punten of meer. Bij de Bucks stond Giannis Antetokounmpo (25 ptn) er te veel alleen voor.