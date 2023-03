INDIAN WELLS. Alcaraz en Sinner vervolledigen het rijtje halvefinalisten, titelverdedigster Iga Swiatek bij laatste vier

De negentienjarige Alcaraz rekende in zijn kwartfinale na twee uur tennis met twee keer 6-4 af met de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 10). Het was voor de Spanjaard pas de eerste zege op Auger-Aliassime in vier ontmoetingen. Alcaraz kan in Californië de eerste plaats op de ATP-ranking heroveren op Novak Djokovic. Hij moet dan het toernooi winnen. De Serviër ontbreekt in Indian Wells omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus en daardoor de Verenigde Staten niet in mag.

De tegenstander van Alcaraz bij de laatste vier is Jannik Sinner. De 21-jarige Italiaan versloeg in zijn kwartfinale de Amerikaanse titelverdediger in Indian Wells, Taylor Fritz (ATP 5). Die moest na een partij van twee uur en negentien minuten in drie sets (6-4, 4-6 en 6-4) de duimen leggen.

Alcaraz en Sinner leverden zes maanden geleden in de kwartfinales van de US Open nog een episch duel af. Na vijf uur en vijftien minuten spelen trok de Spanjaard toen in vijf sets aan het langste eind. Hij zou uiteindelijk doorstomen naar zijn eerste grandslamtitel.

© Getty Images via AFP

Swiatek in halve finale tegen Elena Rybakina

‘s Werelds nummer een Iga Swiatek heeft zich donderdag voor de halve finales van het WTA-toernooi in Indian Wells (8,8 miljoen dollar) geplaatst. De 21-jarige Poolse, eerste reekshoofd en titelverdedigster op het Californische hardcourt, nam in 1 uur en 22 minuten met 6-2 en 6-3 de maat van de Roemeense Simona Cirstea (WTA-83).

Vrijdag staat Swiatek om een nieuwe finaleplaats tegenover de Kazachse Elena Rybakina (WTA-10). Die had donderdag 2 uur en 45 minuten nodig om de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-76) met 7-6 (7/4), 2-6 en 6-4 uit te schakelen.

Tegen Wimbledonwinnares Rybakina krijgt Swiatek een kans op revanche voor haar uitschakeling in de achtste finales van het Australian Open. Daar bleek de 23-jarige Kazachse met tweemaal 6-4 te sterk. Het eerste onderling duel, in 2021 in de kwartfinales in Ostrava, had Swiatek wel gewonnen (7-6, 6-2).

In de andere halve finale staat de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2), die Rybakina van de titel hield in Melbourne, tegenover de Griekse Maria Sakkari (WTA-7).

Mertens strandt in kwartfinales dubbelspel

Elise Mertens heeft zich donderdag niet voor de halve finales van het dubbelspel kunnen plaatsen in Indian Wells (8,8 miljoen dollar). Samen met de Australische Storm Hunter moest de 27-jarige Limburgse in 1 uur en 16 minuten met tweemaal 6-3 de duimen leggen voor de Tsjechen Katerina Siniakova en Barbora Krejcikova. Siniakova en Krejcikova zijn de nummers een en twee op de WTA-dubbelranking en vormen dan ook het eerste reekshoofd op het hardcourt in Californië. Mertens en Hunter waren zesde reekshoofd.

Mertens staat twee keer op de erelijst in Indian Wells, na de vier Grand Slams één van de belangrijkste toernooien op de kalender. In 2019 won ze het toernooi met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, in 2021 met de Taiwanese Hsieh Su-wei.