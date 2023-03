“Kans van 1 op 174 miljoen”: Robbie Williams pikt toevallig zelfde fan uit publiek als 20 jaar geleden

Robbie Williams (49) was stomverbaasd toen hij dinsdag tijdens een optreden in Boedapest een fan uit het publiek pikte om naar voor te komen. Hij bleek dezelfde man 20 jaar eerder al eens op het podium uitgenodigd te hebben. “Leuk u weer te zien, meneer”, schreef de zanger op Instagram.

Robbie Williams trad dinsdag op in Boedapest, als deel van zijn nieuwe tour door Europa, waarin hij zijn 25-jarig jubileum als soloartiest viert. Tijdens het concert besloot hij iemand uit het publiek uit te nodigen om hem te vergezellen op het podium. De fan in kwestie bleek hem al zijn hele carrière te volgen, want Robbie ontdekte tot zijn grote verbazing dat hij exact dezelfde fan in 2003 al eens uit de menigte haalde.

De zanger deelde het bijzondere verhaal op Instagram. “Het volgende gebeurde twee avonden geleden in Boedapest: ik koos iemand uit het publiek om naar voor te komen en, verbazingwekkend genoeg, koos ik dezelfde man die ik 20 jaar geleden, ook in Boedapest, uit het publiek pikte. De kans dat dat gebeurt? 174.240.000 tegen 1. Leuk u weer te zien, meneer.” Williams voegde twee foto’s toe van hem met de fan, één van op het concert dinsdag en de andere van 20 jaar geleden.

Ook Robbie’s volgers op Instagram vinden het ongelooflijk. Volgens sommigen is het “een teken”. Verschillenden onder hen suggereren ook dat Robbie mee moet spelen met de lotto.