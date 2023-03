Van Cercle tot Charleroi: de tussenspurt die KRC Genk al Europese zekerheid moet geven

Vrijdagavond zet KRC Genk op Cercle Brugge zijn eindspurt in. Of beter gezegd: zijn tussenspurt. Want na de laatste vijf speeldagen van de reguliere competitie volgen nog de Champions´ Play-Offs. Toch heeft Racing nu al een prijs in het vizier.

Sinds 25 februari, na de 3-0 zege tegen KV Oostende, is KRC Genk mathematisch zeker van play-off 1. Volgende opdracht: die eerste stek vasthouden. Na een 5 op 15 lijkt dat plots niet meer zo vanzelfsprekend. Onbelangrijk is het nochtans niet.

Waar gaat dit over? Simpel. De winnaar van de reguliere competitie is in ons land automatisch verzekerd van een Europees ticket. Dus ook als de play-offs faliekant uitdraaien, mag de eerstgerangschikte na 34 speeldagen zijn geluk beproeven in Europa. Meer bepaald in de tweede voorronde van de Conference League. Een ticket dat ook al binnen is, mocht Antwerp straks play-off 1 spelen en de beker winnen.

Hoe liggen de kaarten nu? Eindeseizoenswedstrijden bestaan nog amper in de Jupiler Pro League. Op drie fronten wordt immers nog gestreden. De clubs uit de top 12 ambiëren een plaats in de Champions Play-offs of de Europe Play-offs. De nummers 14 tot en met 18 zijn verwikkeld in een felle degradatiestrijd. Slotsom: op dit ogenblik kan je best de nummer 13 treffen, zijnde KV Mechelen. Laat dat nu zondag de volgende tegenstander zijn van Union. Een verdere blik op de resterende wedstrijden van de top drie leert ons dat de Brusselaars op papier het makkelijkste programma hebben. Zij krijgen in eigen huis nog de Kanaries, die hun kansen op play-off 2 serieus hebben zien slinken, en rode lantaarn Seraing, die op de rand van de afgrond staat. Trips naar Gent en Kortrijk zijn mogelijk wel nog instinkers. Bovendien zal hun schitterend Europese parcours ook in april nog voor extra belasting zorgen.

Ook Antwerp mag niet mopperen omdat het geen kleppers meer tegenkomt. En toch. Duels met staartploegen of PO2-kandidaten zijn niet noodzakelijk gezondheidswandelingen.

Wat wel zeker is: leider Genk heeft het zwaarste menu. Met Cercle, Standard en Anderlecht treft het nog drie erg ambitieuze en kwaliteitsvolle ploegen. Maar of dat tot een indigestie zal leiden? Wellicht zien een aantal tegenstanders hun ambities de komende weken nog in rook opgaan en worden sommige matchen plots een pak makkelijker. Conclusie: coaches herhalen te pas en te onpas dat ze niet verder kijken dan de volgende opdracht. Saai. Maar in se hebben ze overschot van gelijk.

1. KRC Genk (67 pt)

Thuis

OH Leuven

Anderlecht

Uit

Cercle Brugge

Standard

Charleroi

2. Union (62 pt)

Thuis

KV Mechelen

STVV

Seraing

Uit

Gent

Kortrijk

3. Antwerp (60 pt)

Thuis

Charleroi

Cercle Brugge

Kortrijk

Uit

Zulte Waregem

STVV

