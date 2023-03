Winnaars van De Ronde van Vlaanderen krijgen voortaan plekje op gloednieuwe ‘wall of fame’

In de Ronde van Vlaanderenstraat in Kluisbergen is een ‘wall of fame’ geplaatst met daarin alle foto’s van de winnaars van De Ronde. Die kregen voorheen foto’s op de kasseien, maar die werden steeds weer kapot gereden.

De Ronde van Vlaanderenstraat in Kluisbergen werd in maart 2016 een belevingsstraat voor de koers. Bijna alle winnaars van De Ronde hebben er hun naam op het wegdek staan, en ook een foto aan het monument van Karel Van Wijnendaele. De namen op het wegdek werden nog enkele jaren aangevuld, maar na Marta Bastianelli en Alberto Bettiol in 2019 bleef het beton maagdelijk grijs.

De foto’s op de kasseien bleken van bij het begin een probleem. Ze werden al eens vervangen, maar de problemen bleven. In weer en wind, regen, sneeuw of een hittegolf: de foto’s kregen het hard te verduren. Heel wat exemplaren kwamen los te liggen of vervaagden. In 2019 werden ook de dames toegevoegd, op plastieken platen. Die moesten beter bestand zijn tegen de weersomstandigheden, maar lieten nóg sneller los. (lees verder onder de foto)

© pma

Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) beloofde daarom in oktober 2022 een oplossing in de vorm van een wall of fame. En die is er nu. De foto’s van alle winnaars van Vlaanderens Mooiste hangen er aan een houten muur met een tijdlijn. Er is voldoende plaats voorzien om ook de volgende jaren de winnaars bij de mannen en vrouwen toe te voegen.

Om hun naam te lezen op het wegdek, moeten Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen, Chantal van den Broek-Blaak, Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky – winnaars in 2020, 2021 en 2022 – nog heel even wachten. Maar tegen 2 april zouden ook zij op het wegdek van de straat moeten prijken.