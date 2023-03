Pamela Anderson verschijnt op de catwalk bij Boss

De grote modeweken mogen dan wel achter de rug zijn, toch kiezen steeds meer modehuizen ervoor om hun nieuwe collecties ook op andere momenten en locaties te showen. Boss bijvoorbeeld, dat modellen in Miami de catwalk opstuurde. Wie ook meeliep in de show? Niemand minder dan Pamela Anderson.

Pamela Anderson was het eerste model dat tussen de waterfonteinen op Herald Plaza in Miami, in de Amerikaanse staat Florida, de catwalk voor Boss opstapte. De 55-jarige actrice deed dat in een zandkleurig pak met verschillende onderlagen in dezelfde tint. Haar typische blonde lokken werden samengebracht in een rommelige dot en haar make-up bestond uit een smokey oogschaduw en een neutrale liptint.

In haar zog volgden nog een reeks bekende namen zoals Naomi Campbell, Candice Swanepoel, en Mariacarla Boscono. De actrice, vooral bekend van haar rol in Baywatch, lanceerde onlangs de Netflix-documentaire Pamela: A Love Story over haar eigen leven.