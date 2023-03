Chinese leider Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek bij Poetin in Rusland 

“Op uitnodiging van de president van de Russische federatie Vladimir Poetin, brengt president Xi Jinping van 20 tot 22 maart een staatsbezoek aan Rusland”, aldus het ministerie in een communiqué. Meer details werden niet bekendgemaakt.

Het Kremlin liet intussen weten dat Vladimir Poetin en Xi Jinping het zullen hebben over een “verdieping” van de “strategische samenwerking” tussen Moskou en Peking, onder meer “op internationaal niveau”. Ook zouden er “belangrijke bilaterale documenten worden ondertekend”. Verwacht wordt dat Xi eveneens het Chinese twaalfpuntenplan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne zal aankaarten.

Eerste keer in Rusland

De twee leiders hadden in september ook al een ontmoeting met elkaar op een top in Oezbekistan. Het is echter de eerste reis van Xi naar Rusland sinds Rusland Oekraïne binnenviel en meteen ook zijn eerste overzeese trip sinds hij eerder deze maand herverkozen werd als president van China.

Sinds de start van de Russische inval in Oekraïne vorig jaar, doet Rusland inspanningen om zijn relaties met China te versterken. Beide landen staan momenteel op gespannen voet met de Verenigde Staten. Peking heeft de oorlog in Oekraïne tot dusver noch veroordeeld, noch expliciet gesteund, maar kiest voor een diplomatieke weg en stuurt Moskou aan om het conflict op te lossen.