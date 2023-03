Bart Verbruggen, de superheld van Anderlecht, die straks wordt opgeroepen voor Oranje: “Drie maanden geleden speelde ik nog voor de RSCA Futures, hé”

We botsten in het Estadio de la Ceramica op Thierry Courtois. De pa van Rode Duivel Thibaut is heel wat gewoon wat grandioos keeperswerk betreft, maar zal toch ook verbluft geweest zijn door Bart Verbruggen. In de partij tegen Villarreal schoten de Spanjaarden 24 keer op doel. De keeper stopte 9 ballen die binnen het kader worden waarvan 5 van binnen de box. Die twee saves in de tweede helft waren fenomenaal. “Die reflex op de bal van Gerard Moreno was de moeilijkste”, aldus Verbruggen zelf. “Ik moest die wel hebben want ik had eerst een bal gelost. Bij die laatste redding zag ik de bal komen en zet ik er gewoon mijn voet tegen. Of dit mijn beste match ooit was weet ik niet. Het was wel nog mooier dan die drie gestopte penalty’s tegen Ludogorets. Ik ben gewoon blij.”

Familie in Spanje

Zijn carrière zit helemaal in de lift. Sinds Brian Riemer Verbruggen in doel zette, slikt Anderlecht minder tegengoals. Hij is sinds drie maanden de patron. “Bart doet het fantastisch”, gaf ook Yari Verschaeren mee. “Hij is hier niet voor niets op zijn 19de al eerste keeper en levert al weken sterk werk. Dat bracht ons al wat punten op.”

© Isosport

De keeper aanvaardde al die complimenten met de glimlach. Hij genoot in Villarreal nog het meest van de aanwezigheid van zijn familie. Sinds de dood van zijn vader Coen is hij nog closer geworden met zijn familieleden. “Het was best emotioneel om hen te zien na de wedstrijd”, vervolgde hij. “Ze waren zo trots en fier. Je moet weten dat ik dik drie maanden geleden nog bij de RSCA Futures in 1B speelde en straks sta ik in de kwartfinale van de Conference League nadat we toch een grote ploeg als Villarreal elimineerden in eigen huis. Wat een prestatie van de hele ploeg. Ik ben blij dat mijn familie ervan kon mee genieten en nu nog drie dagen kan profiteren van de Spaanse zon.”

Wat Gift Orban was voor AA Gent was Bart Verbruggen voor Anderlecht in Europa: de superheld. In het vliegtuig op weg naar huis werd de Nederlander – net als doelpuntenmaker Slimani – erg luid toegezongen door de meereizende sponsordelegatie. Ook ploegmaats als Jan Vertonghen spaarden hun lof niet. “Ik heb bij Tottenham gespeeld met Hugo Lloris, maar Bart kan ook dat niveau halen als je ziet waar hij nu al staat op zijn leeftijd. We rijden dikwijls samen naar de club omdat we dichtbij elkaar wonen en Verbruggen heeft een enorme persoonlijkheid. Hij is bescheiden maar ambitieus. Als ik een grote ploeg ben en ik heb geld te besteden, dan zou ik niet twijfelen.”

© BELGA

Oranje

Dat is de grote vraag: hoe lang zal Anderlecht deze Bart Verbruggen kunnen houden. Ze kaapten hem zelf ooit weg voor 300.000 euro bij NAC Breda, maar ondertussen explodeert zijn marktwaarde. Vorige zomer wou Burnley al 5 miljoen betalen, maar nu stijgt de prijs ongetwijfeld richting dubbele cijfers. Zal Verbruggen volgend seizoen nog in het Lotto Park rondlopen nu de interesse toeneemt. “Dat is wel een heel directe vraag”, stelde de keeper. “Ik ben daar nog niet mee bezig, want juni is nog heel veraf. Eerste presteren met Anderlecht en dan zien we wel. Ik kan wel zeggen dat ik hier heel gelukkig ben en goed omringd wordt. Bovendien lig ik hier onder contract.”

Het proces kan alleen maar versnellen als Nederlands bondscoach Ronald Koeman hem vandaag ook voor het eerst oproept voor de nationale ploeg. Waarom zou Verbruggen niet direct eerste doelman zijn bij Oranje. De traditionele keepers Noppert en Bijlow zijn geblesseerd. “Het is een jongensdroom om geselecteerd te worden voor Oranje”, klinkt het. “Al kijk ik voorlopig niet verder dan dat. Eerst erbij zijn en dan zien we wel of ik speelminuten krijg.”

© BELGA

Toch is er niemand die twijfelt: Bart Verbruggen zal ooit een doelman van het kaliber Thibaut Courtois, Manuel Neuer of Jan Oblak zijn. Een goalie waar je moeilijk omheen kunt. Islam Slimani – toch niet de minste- zegt het ook: “Bart is een excellente keeper die een grote toekomst wacht.”

Toch is Verbruggen nu in de eerste plaats de Mister Europe van Anderlecht en wie weet dirigeert hij zijn team nog wel naar de halve finale of de finale van de Conference League. Dat zou wat zijn. “Noem mij toch maar niet Mister Europe”, besloot de doelman. “Anderlecht is Team Europe wanneer we in de Conference League spelen.